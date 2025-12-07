ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Мастеровая-ярмарка на Сенной

Проект 56
Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Традиционная ярмарка нижегородских мастеров и ремесленников, которая, по традиции, пройдёт в доме 19 века. Вход через Арт-Кофейню-Буфет, само мероприятие пройдёт на втором этаже Дома. Самый большой зал — Ярмарка Продажа Более 50 участников из Нижнего Новгорода и области. В ассортименте изделия из дерева, керамики, вязанные изделия, мыло и свечи ручной работы, ароматические средства и многие другие изделия для дома. Во втором зале организаторы собрали еду и напитки, все самое полезное, экологическое и вкусное: представлены сыры, сыродавленые масла, супы, кондитерские изделия, мед, чай. Ну и, по традиции, совместно с мастерами организаторы проведут лотерею среди покупателей Ярмарки.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста