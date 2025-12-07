Традиционная ярмарка нижегородских мастеров и ремесленников, которая, по традиции, пройдёт в доме 19 века. Вход через Арт-Кофейню-Буфет, само мероприятие пройдёт на втором этаже Дома. Самый большой зал — Ярмарка Продажа Более 50 участников из Нижнего Новгорода и области. В ассортименте изделия из дерева, керамики, вязанные изделия, мыло и свечи ручной работы, ароматические средства и многие другие изделия для дома. Во втором зале организаторы собрали еду и напитки, все самое полезное, экологическое и вкусное: представлены сыры, сыродавленые масла, супы, кондитерские изделия, мед, чай. Ну и, по традиции, совместно с мастерами организаторы проведут лотерею среди покупателей Ярмарки.