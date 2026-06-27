ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Мастер-класс по цианотипии

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Цианотипия — одна из старейших техник альтернативной фотографии, в которой изображение появляется благодаря солнечному свету. На бумаге или ткани проявляются силуэты предметов, отпечатки растений, негативов и различных фактур, окрашенные в насыщенный синий цвет. На мастер-классе участники познакомятся с основами техники и создадут собственные работы, экспериментируя с трафаретами, плёнками, кружевом и другими материалами. В результате у каждого останутся отпечатки на ткани (А3) и фотобумаге (А4), которые можно будет использовать как самостоятельные произведения или в дальнейших творческих проектах. Мастер-класс проведёт Настя Ванюхина — иллюстратор, куратор, выпускница Школы дизайна и экспериментатор по жизни. При желании можно принести свои негативы и использовать их для создания отпечатков.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»
Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста