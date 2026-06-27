Мастер-класс по цианотипии
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Цианотипия — одна из старейших техник альтернативной фотографии, в которой изображение появляется благодаря солнечному свету. На бумаге или ткани проявляются силуэты предметов, отпечатки растений, негативов и различных фактур, окрашенные в насыщенный синий цвет. На мастер-классе участники познакомятся с основами техники и создадут собственные работы, экспериментируя с трафаретами, плёнками, кружевом и другими материалами. В результате у каждого останутся отпечатки на ткани (А3) и фотобумаге (А4), которые можно будет использовать как самостоятельные произведения или в дальнейших творческих проектах. Мастер-класс проведёт Настя Ванюхина — иллюстратор, куратор, выпускница Школы дизайна и экспериментатор по жизни. При желании можно принести свои негативы и использовать их для создания отпечатков.
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