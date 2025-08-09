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[солдаут] Мастер-класс по созданию зинов

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Что такое зин и как он появился? Почему такое малотиражное издание, как зин, привлекает и большие корпорации и маленьких авторов? После рассказа, участникам мастер-класса будет предложено создать свой зин. Опираясь на последнюю прочитанную книгу, каждый участник сможет создать уникальный зин, отражающий впечатления собственную интерпретацию текста. Ведущая: Аксинья Малинкина — графический дизайнер, студент школы дизайна НИУ ВШЭ Нижний Новгород. Регистрация обязательна.

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