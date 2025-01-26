В рамках параллельной программы к выставке «Помнить своё имя» Вера Щирдина проведет мастер-класс по чеканке. Чеканка — это техника, позволяющая создавать объемные изображения на металлической поверхности. Мастер-класс подойдет в том числе для начинающих. Участники смогут создать контурные эскизы самостоятельно или воспользоваться готовыми заготовками. Рисунок будет наноситься на специальную фольгу. Каждый участник изготовит работу формата А5 с отчеканенным рельефом и сможет забрать ее с собой.