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Мастер-класс по чеканке от художницы Веры Ширдиной

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

В рамках параллельной программы к выставке «Помнить своё имя» Вера Щирдина проведет мастер-класс по чеканке. Чеканка — это техника, позволяющая создавать объемные изображения на металлической поверхности. Мастер-класс подойдет в том числе для начинающих. Участники смогут создать контурные эскизы самостоятельно или воспользоваться готовыми заготовками. Рисунок будет наноситься на специальную фольгу. Каждый участник изготовит работу формата А5 с отчеканенным рельефом и сможет забрать ее с собой.

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