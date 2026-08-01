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  1. Нижний Новгород
  2. События

Маленькие трагедии

Большая Покровская улица, 10

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль устроен как театральный сериал, разворачивающийся в реальном времени. Три серии — три трагедии: «пир во время чумы», «моцарт и сальери» и «каменный гость» — оживают в квартире старинного доходного дома. Каждый день тысячи жителей и гостей Нижнего Новгорода проходят мимо этого здания. Квартира с балконом давно обросла городскими слухами и легендами. Что скрывается за её окнами? На несколько дней она откроется взгляду прохожих. Зрители смогут наблюдать за происходящим с улицы: действие будет одновременно разворачиваться внутри квартиры и выходить за её пределы, а прямая трансляция на экранах позволит заглянуть в пространство обычно скрытое от посторонних глаз. Спектакль проходит в рамках фестиваля «Специфик». «Специфик» — театральный фестиваль в городе от ЦТМ с экспериментальными постановками в пространстве неочевидных нижегородских локаций.

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