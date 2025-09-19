ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Магия останавливать время

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 200₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Представь, что ты можешь остановить течение времени в любом из событий прошлого, чтобы свободно действовать в застывшем мире. Где ты? Выставка объединяет работы пяти художников из фондов Терминала А: Миша Никатин, Вера Ширдина, Дима Жуков Яна Серобабина, Ваца. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста