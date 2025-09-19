Магия останавливать время
улица Красная Слобода, 9А
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от 0₽ до 200₽
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Выставки
Про событие
Представь, что ты можешь остановить течение времени в любом из событий прошлого, чтобы свободно действовать в застывшем мире. Где ты? Выставка объединяет работы пяти художников из фондов Терминала А: Миша Никатин, Вера Ширдина, Дима Жуков Яна Серобабина, Ваца. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.
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