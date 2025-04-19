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Magic Beans

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Живая кельтская музыка. Magic Beans - группа, которая накопила в своём репертуаре достаточно ирландских, британских и бретонских песен, разбавленных инструментальным балфолком, чтобы порадовать танцоров любого из этих направлений, а также просто ценителей живого акустического саунда и сочного вокала. Клавиши, гитара, аккордеон, боуран и голос (а иногда и ножная перкуссия) творят алхимию, частью которой легко стать, если отпустить себя на танцпол. Оплата на входе.

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