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Живая кельтская музыка. Magic Beans - группа, которая накопила в своём репертуаре достаточно ирландских, британских и бретонских песен, разбавленных инструментальным балфолком, чтобы порадовать танцоров любого из этих направлений, а также просто ценителей живого акустического саунда и сочного вокала. Клавиши, гитара, аккордеон, боуран и голос (а иногда и ножная перкуссия) творят алхимию, частью которой легко стать, если отпустить себя на танцпол. Оплата на входе.
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