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  1. Нижний Новгород
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Люди квартала: три великих гостя одной великой выставки

Заповедные Кварталы
Старт экскурсии: ул.Короленко, 17

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 6+

Про событие

Тёплой майской ночью в исторической гостиной дома Авдотьи Скворцовой узнаешь, какую роль сыграла Нижегородская выставка 1896 года в судьбах Максима Горького, Фёдора Шаляпина и Максима Дмитриева. На встрече в лёгком и приятном формате вместе с краеведом Антоном Марцевым проследишь, что на великой выставке видели и чем там занимались три наших героя: как Горький писал разгромные репортажи, Шаляпин учился понимать изобразительное искусство, а Дмитриев доказывал свое превосходство среди фотографов отдельным павильоном.

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