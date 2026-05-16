Тёплой майской ночью в исторической гостиной дома Авдотьи Скворцовой узнаешь, какую роль сыграла Нижегородская выставка 1896 года в судьбах Максима Горького, Фёдора Шаляпина и Максима Дмитриева. На встрече в лёгком и приятном формате вместе с краеведом Антоном Марцевым проследишь, что на великой выставке видели и чем там занимались три наших героя: как Горький писал разгромные репортажи, Шаляпин учился понимать изобразительное искусство, а Дмитриев доказывал свое превосходство среди фотографов отдельным павильоном.