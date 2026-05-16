Люди квартала: три великих гостя одной великой выставки
Старт экскурсии: ул.Короленко, 17
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 6+
Про событие
Тёплой майской ночью в исторической гостиной дома Авдотьи Скворцовой узнаешь, какую роль сыграла Нижегородская выставка 1896 года в судьбах Максима Горького, Фёдора Шаляпина и Максима Дмитриева. На встрече в лёгком и приятном формате вместе с краеведом Антоном Марцевым проследишь, что на великой выставке видели и чем там занимались три наших героя: как Горький писал разгромные репортажи, Шаляпин учился понимать изобразительное искусство, а Дмитриев доказывал свое превосходство среди фотографов отдельным павильоном.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи