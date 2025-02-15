ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Любовь во имя света

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Только любовь способна породить истинный свет, а на очередной встрече участники постараются подарить столько света, сколько смогут. Тебя ждет потрясающий лайн-ап из Нижегородских исполнителей имеющих всероссийскую известность, почетных резидентов лучших клубов страны (и не только нашей) и участников самых крутых фестивалей электронной музыки. Приходи на следующий день после дня всех влюбленных, покажи свою любовь к псай-транс музыке, добавив еще больше света своим образом. За элементы одежды, светящиеся в ультрафиолете, на входе можно будет получить приятную скидку.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Верни мне мой 2007
Верни мне мой 2007

600₽

Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

500₽

Ночь студента
Ночь студента

от 1000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста