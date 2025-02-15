Только любовь способна породить истинный свет, а на очередной встрече участники постараются подарить столько света, сколько смогут. Тебя ждет потрясающий лайн-ап из Нижегородских исполнителей имеющих всероссийскую известность, почетных резидентов лучших клубов страны (и не только нашей) и участников самых крутых фестивалей электронной музыки. Приходи на следующий день после дня всех влюбленных, покажи свою любовь к псай-транс музыке, добавив еще больше света своим образом. За элементы одежды, светящиеся в ультрафиолете, на входе можно будет получить приятную скидку.