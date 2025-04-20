Импровизационное Stand Up шоу, где 3 комика обсуждают и высмеивают свои проблемы в отношениях, дадут совет как быть с твоей второй половинкой и обязательно простебут твою бывшую\бывшего. 20 апреля - это 22 лунный день в козероге - самое то завершить все свои любовные гештальты и войти в новый цикл с позитивной энергией и начало ретроградного меркурия. Сбор: 18:30