Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизационное Stand Up шоу, где 3 комика обсуждают и высмеивают свои проблемы в отношениях, дадут совет как быть с твоей второй половинкой и обязательно простебут твою бывшую\бывшего. 20 апреля - это 22 лунный день в козероге - самое то завершить все свои любовные гештальты и войти в новый цикл с позитивной энергией и начало ретроградного меркурия. Сбор: 18:30
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