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Лица (Faces)

Найс
Кожевенная улица, 1А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

В Найс день плавно перетекает в ночь. В начале — выставка Лица (FACES). Холсты оживают в интерактивной анимации. Визуальная часть будет функционировать весь вечер и всю ночь, оставаясь в диалоге с музыкой. Дневная часть (с 18:00): • Current Call • M.STRV • Synkronized В 22:00 — FREAKNOFREAK с первым на всю ночь сетом до закрытия. Отдельную часть вечера займёт маркет нижегородских мастеров.

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