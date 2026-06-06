В Найс день плавно перетекает в ночь. В начале — выставка Лица (FACES). Холсты оживают в интерактивной анимации. Визуальная часть будет функционировать весь вечер и всю ночь, оставаясь в диалоге с музыкой. Дневная часть (с 18:00): • Current Call • M.STRV • Synkronized В 22:00 — FREAKNOFREAK с первым на всю ночь сетом до закрытия. Отдельную часть вечера займёт маркет нижегородских мастеров.