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  1. Нижний Новгород
  2. События

[отменено] Lithium

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внимание: концерт отменён. Мультижанровая группа, гармонично сочетающая в себе нежный, и в то же время драйвовый женский вокал, прогрессивные синтезаторы и «злые» гитары. Группа имеет узнаваемое, но в то же время ни на что не похожее звучание. От шёпота до крика, от драм-н-бейса до метала, а на десерт – сказочные, фолковые мелодии.

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