Литературный Вечер «Мастер и Маргарита»
Большая Печёрская улица, 56
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное
Про событие
Актеры нижегородских театров погрузят тебя в мир мистики и страсти, где любовь преодолеет все преграды! Тебя ждёт: - Инсценировка самой романтической линии романа в исполнении талантливых актеров. - Совместное обсуждение произведения. Каждый желающий сможет поделиться своими мыслями и впечатлениями! - Нестандартный формат вечера, который подарит множество сюрпризов. - Увлекательная викторина по роману с подарками! Не упусти шанс насладиться атмосферой весны и предстоящего праздника в компании единомышленников и любителей литературы. В 18:30 сбор гостей, в 19:00 начало.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи