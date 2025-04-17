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Литературный Вечер «Мастер и Маргарита»

Проект 56
Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Актеры нижегородских театров погрузят тебя в мир мистики и страсти, где любовь преодолеет все преграды! Тебя ждёт: - Инсценировка самой романтической линии романа в исполнении талантливых актеров. - Совместное обсуждение произведения. Каждый желающий сможет поделиться своими мыслями и впечатлениями! - Нестандартный формат вечера, который подарит множество сюрпризов. - Увлекательная викторина по роману с подарками! Не упусти шанс насладиться атмосферой весны и предстоящего праздника в компании единомышленников и любителей литературы. В 18:30 сбор гостей, в 19:00 начало.

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