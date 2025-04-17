Актеры нижегородских театров погрузят тебя в мир мистики и страсти, где любовь преодолеет все преграды! Тебя ждёт: - Инсценировка самой романтической линии романа в исполнении талантливых актеров. - Совместное обсуждение произведения. Каждый желающий сможет поделиться своими мыслями и впечатлениями! - Нестандартный формат вечера, который подарит множество сюрпризов. - Увлекательная викторина по роману с подарками! Не упусти шанс насладиться атмосферой весны и предстоящего праздника в компании единомышленников и любителей литературы. В 18:30 сбор гостей, в 19:00 начало.