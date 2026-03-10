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Лето любви (Summer of Love)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь свободы, музыки и ярких образов. Ты погрузишься в атмосферу хиппи: психоделические визуалы, культовые треки, танцы и любовь во всём. За музыку отвечают диджеи Timberly, dualbeam и bel_redbird. Вход: 300 рублей. Для тех, кто придёт в хиппи-образе — бесплатно 18+ (обязательно возьмите оригинал паспорта)

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