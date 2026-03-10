Ночь свободы, музыки и ярких образов. Ты погрузишься в атмосферу хиппи: психоделические визуалы, культовые треки, танцы и любовь во всём. За музыку отвечают диджеи Timberly, dualbeam и bel_redbird. Вход: 300 рублей. Для тех, кто придёт в хиппи-образе — бесплатно 18+ (обязательно возьмите оригинал паспорта)