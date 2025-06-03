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Лекция Риммы Газе по архитектуре: Заха Хадид

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Архитектура как искусство формы и движения. Плавность, легкость, динамика. Гибкие линии, гладкие текстуры, зеркальные поверхности — все это о работах Захи Хадид. Заха Хадид стала первой женщиной, удостоенной Притцкеровской премии. Она никогда не шла на компромиссы и всегда оставалась верна своим идеям. Ее работы продолжают вызывать споры и дискуссии, о них хочется говорить, их хочется обсуждать. На лекции поговоришь о том, как Заха Хадид стала легендой современной архитектуры. Посмотришь и обсудишь её масштабные и сложные проекты — бизнес-центр с футуристичными интерьерами на Дубровке, здание-«волну» в постсоветском Баку, стадион в Катаре, вдохновленный традиционной лодкой доу или жилой дом в Нью-Йорке, больше похожий на космический корабль.

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