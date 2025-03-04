Квиз в баре «Угадай кино. Lite»
проспект Гагарина, 32
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Про событие
Эти фильмы ты наверняка пересматривал несколько раз или просто знаешь настолько хорошо, что можете цитировать персонажей или угадывать сюжет по кадру. Можно зарегистрировать свою команду до 10 человек.
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