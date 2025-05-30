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Купала Зовёт

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ребята устраивают концерт с тонной музыки прямо в сердце. Лайн-ап: — Вполголоса — душевные ребята, песни которых хочется слушать в наушниках по дороге домой или орать в баре всем залом. — Опоздавший бэнд — шикарное исполнение, харизма и много кайфа. — Красная Герань — надёжные, как плед на пикнике. Всегда создают настроение. Оплата на входе.

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