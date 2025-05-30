Ребята устраивают концерт с тонной музыки прямо в сердце. Лайн-ап: — Вполголоса — душевные ребята, песни которых хочется слушать в наушниках по дороге домой или орать в баре всем залом. — Опоздавший бэнд — шикарное исполнение, харизма и много кайфа. — Красная Герань — надёжные, как плед на пикнике. Всегда создают настроение. Оплата на входе.