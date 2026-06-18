Экскурсия по Трёхсвятскому кварталу – месту, где вода когда-то была не только ресурсом, но и героиней мистических историй, источником страхов, свидетельницей скандалов и сплетен. Ты обратишься к историческим территориям, чтобы понять, как вода влияла на жителей Трёхсвятского квартала, как необычно использовали этот ресурс в старину и как водная топонимика превращалась в городские предания и легенды. Тёплым вечером пройдёшься по извилистым мощёным улочкам квартала, заглянешь в гостиную дома конца XIX века и в уютный зелёный сад. На этом пути узнаешь, почему одна из улиц называлась Студёной, поговоришь о самой «водной» фамилии этой территории и разберёшься, как раньше обходились без водопровода и канализации. Вспомнишь о водовозах и золотарях — забытых профессиях, без которых было немыслимо поддержание санитарии и гигиены. Научишься находить «утиные носы» на старинных домах и понимать, для чего они были нужны, узнаешь, как в XIX веке боролись с пожарами и какие артефакты сегодня могут об этом напомнить. В ходе экскурсии ты изменишь своё отношение к воде, изучишь сохранившийся кусочек старого Нижнего.