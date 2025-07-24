Futuro Air вместе с резидентом Иваном Шелоболиным организуют электронное лайв-выступление «Крутится, вертится на языке». В сочетании традиционных мелодий, техники паттернов и электронной обработки рождается особая ткань. Ты услышишь музыку и звуки, которые могут показаться знакомыми. Но реально ли это ощущение? Состоялось ли это знакомство когда-то? Или это воспоминание о неслучившемся? Выйдя из пространства, что ты запомнишь? Какая память будет задействована? Кем ты окажешься — объектом преследования или преследователем? В сотворчестве с Иваном Шелоболиным команда ботанического бара TRAVNIK подготовила для гостей выступления коктейли, в которых слышатся отголоски той музыки, что компилирует в новое произведение саунд-художник. Для участия в событии необходимо зарегистрироваться по кнопке выше.