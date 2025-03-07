Кот безбрачия
Варварская улица, 32, вход со стороны старого «Нижполиграфа»
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Литературно-музыкальный стендап от двух ярких авторов Марии Балыковой и Алёны Стимитс. Правда ли, что старые девы и кошки — это гармоничное сочетание? Как вырваться из шаблонного восприятия, если ты не замужем и тебе чуть-чуть или сильно за..? Этими вопросами задаются Алёна и Мария, участницы литературного дуэта Super Starые Девы. Приходи поразмышлять над ответами вместе с ними в формате интерактивной философско-развлекательной программы. Что ждет гостей: — литературные этюды в авторском исполнении, — музыкальные хиты от Алёны, — шуточный мастер-класс по позированию от Марии, — викторины для зрителей, — много юмора и хорошее настроение для каждого. Участвуй в челлендже «ПромоКОТ» и получи скидку 200 р. Сделай фото кота или с котом и размести на своей стене с хэштегом #идунаКотаБезбрачия. Ссылку на пост присылай в личные сообщения Марии Балыковой (https://vk.com/id2561045) или Алёне Стимитс (https://vk.com/id596180813). Внимание! Профиль участников челленджа должен быть открытым. Билеты можно приобрести переводом по номеру телефона: +7-952-776-63-39 («Сбербанк»)
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