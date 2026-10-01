Живой звук хангов и хендпанов. Выдохнуть, отпустить, перезагрузиться и наполниться — физически и ментально. О силе звука прекрасно знали учёные древности: они применяли игру на разных инструментах, чтобы погружаться в особые состояния. Юрий Павлов — мастер игры на различных инструментах. Этим вечером нас ждут ханги, хендпаны RAV Vast, глюкофоны. Композиции и программа рождаются в момент исполнения: и проводник, и слушатели находятся в одном потоке и становятся полноценными соавторами музыкальных состояний. Здесь в каждый момент музыка существует в своей экзистенции, в своём глубоком и многомерном состоянии, плавно эволюционирующем, находясь в гармонии с потоком, наполняющим сердца. Здесь нет мобильных телефонов, искусственно изменённых состояний сознания и посторонних звуков.