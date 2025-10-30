Скидочный промокод на 20% эксклюзивно для пользователей приложения — кавёрджаз Премьера авторской программы композитора, пианиста и мультиинструменталиста Константина Хазановича. Он представит публике оригинальный музыкальный рассказ о важнейших метаморфозах фортепианной джазовой музыки за последние 100 лет, о том, как с течением времени менялись манера исполнения, звучание, гармония и мелодия. Вместе с Константином Хазановичем слушатели отправятся в увлекательное музыкальное путешествие по разным эпохам, странам и континентам, знакомясь с творчеством знаменитых джазовых пианистов , таких как: Арт Тэйтум (Art Tatum), Оскар Петерсон (Oscar Peterson), Бад Пауэлл (Bud Powell), Билл Эванс (Bill Evans) и др. Программа будет интересна не только знатокам джазовой музыки, но и всем, кто хочет познакомиться с разными направлениями фортепианного джаза и великими именами джазовой музыки.