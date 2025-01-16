Коммуникативная игра «Зимний Alias»
парк Швейцария
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Игры
Про событие
Тебя ждет интересный процесс объяснения слов, без использования загаданного и однокоренных слов. Но игра будет необычная, ведь все слова связаны со сказочным периодом года - зимой. Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи