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Коммуникативная игра «Зимний Alias»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры

Про событие

Тебя ждет интересный процесс объяснения слов, без использования загаданного и однокоренных слов. Но игра будет необычная, ведь все слова связаны со сказочным периодом года - зимой. Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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