Эстетика полигональной цифровой реальности из твоего детства под брейккор, спидкор и другие экспериментальные жанры… Музыка: Ultramarina Gexelgoth b2b Suicore Roma Cobr@ Virtual Machine Вход — с репостом в любой соцсети до 1 мая бесплатный, 300 без внимания к мероприятию Обязательно возьми оригинал паспорта.