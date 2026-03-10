Коллекция трансляций мечты (Dreamcast Collection)
улица Красная Слобода, 9
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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Эстетика полигональной цифровой реальности из твоего детства под брейккор, спидкор и другие экспериментальные жанры… Музыка: Ultramarina Gexelgoth b2b Suicore Roma Cobr@ Virtual Machine Вход — с репостом в любой соцсети до 1 мая бесплатный, 300 без внимания к мероприятию Обязательно возьми оригинал паспорта.
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