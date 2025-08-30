Для каждого, кто хочет себя творчески выразить и готов к экспериментам. Что нужно взять с собой: ноутбук либо планшет с возможностью выйти в интернет. Что от организаторов: всё остальное + кисточки, карандаши. На два часа участники превратятся в мультимедийных художников, которые смогут ни в чем себе не отказывать, а именно: — в онлайн-редакторе соберёшь цифровой коллаж; — оживишь его с помощью ИИ (да, он тоже к сюда заглянет); — превратишь коллаж в раскраску; — распечатаешь, раскрасишь акварельными карандашами (сначала водишь карандашиком, потом сырой кисточкой) и при желании доколлажируешь вырезками из журналов или цветной бумаги. Два часа невероятной творческой практики с использованием современных инструментов!