Вместе с Юлианной Кулугур, соосновательницей НиКС, ты проведёшь необычные коллажные эксперименты, создавая коллажи на различных поверхностях и даже внутри предметов: спичечных коробков, пластиковых крышек, конвертов, внутри книги без страниц. Ты наполнишь эти пустоты своими смыслами, встраивая их в тесный фрейм формы. И увидишь, как данные ограничения могут запускать и стимулировать поток вдохновения. Регистрация обязательна.