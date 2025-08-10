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  1. Нижний Новгород
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[солдаут] Коллажный мастер-класс

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Вместе с Юлианной Кулугур, соосновательницей НиКС, ты проведёшь необычные коллажные эксперименты, создавая коллажи на различных поверхностях и даже внутри предметов: спичечных коробков, пластиковых крышек, конвертов, внутри книги без страниц. Ты наполнишь эти пустоты своими смыслами, встраивая их в тесный фрейм формы. И увидишь, как данные ограничения могут запускать и стимулировать поток вдохновения. Регистрация обязательна.

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