Коллаж — это вид искусства, сформировавшийся в европейских художественных сообществах в начале XX века. Кинцуги — это древняя японская техника реставрации керамики, при которой трещины и сколы не маскируют, а подчёркивают с помощью лака, смешанного с порошком золота, серебра или платины. На мастер-классе будешь взаимодействовать с бумагой различных текстур, а главное — освоишь навыки работы с золотой поталью, которая, как и в керамическом кинцуги, даст возможность увидеть красоту несовершенства и случайности. Стыки и неровности в коллажной композиции, как и трещины в керамике, покроешь слоем золотой потали и заберёшь эти произведения искусства с собой. Встреча состоит из: - лекции от Юлианны Кулугур про коллаж, кинцуги и эстетическую концепцию ваби-саби - коллажного практикума - дегустации кофе от кофейни «Кофе 1896 на Осыпной»