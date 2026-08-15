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  1. Нижний Новгород
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Коллажное кинцуги

Русский музей фотографии, улица Пискунова, 9

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Коллаж — это вид искусства, сформировавшийся в европейских художественных сообществах в начале XX века. Кинцуги — это древняя японская техника реставрации керамики, при которой трещины и сколы не маскируют, а подчёркивают с помощью лака, смешанного с порошком золота, серебра или платины. На мастер-классе будешь взаимодействовать с бумагой различных текстур, а главное — освоишь навыки работы с золотой поталью, которая, как и в керамическом кинцуги, даст возможность увидеть красоту несовершенства и случайности. Стыки и неровности в коллажной композиции, как и трещины в керамике, покроешь слоем золотой потали и заберёшь эти произведения искусства с собой. Встреча состоит из: - лекции от Юлианны Кулугур про коллаж, кинцуги и эстетическую концепцию ваби-саби - коллажного практикума - дегустации кофе от кофейни «Кофе 1896 на Осыпной»

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