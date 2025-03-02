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Коллажная масленица

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 0+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Февраль не то, чтобы бежит вприпрыжку, а, кажется, летит, включив сверхзвуковую скорость в объятия весны. И уже скоро, очень скоро все смогут признаться, что наконец-то перезимовали. По этому радостному поводу пройдет коллажная масленица в коворкинге «Кинофактуры». В этот раз, кроме традиционных лекции и практики, будут вкусные блины, которые испечет Наталия Юдина. А еще на лекции ты поговоришь: - почему коллаж не просто техника, а искусство; - как круг использовали художники и что с ним творят коллажисты; - как цвет может помочь выстроить композицию; - и, конечно, посмотришь много примеров и вдохновишься великим и не очень. На практике будешь: - коллажировать, используя заготовки в виде круга; - деколлажировать, то есть наоборот, вырезать из изображений круги; - экспериментировать, сочетая коллаж и деколлаж. Традиционно: – изобилие материалов: цветной картон, бумага различной плотности и текстур, цветная калька, ретро резаки, скальпели, ножницы, клей; - 2 часа коллажного праздника.

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