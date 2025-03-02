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Книжный клуб: «Осень средневековья» Йохана Хейзинги

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Если отречься от всех предубеждений о Средневековье и рассмотреть его подробнее, можно обнаружить, что это был вовсе не упадок, а эпоха ярких культурных перемен. В это время романтические рыцарские идеалы сталкивались с повседневной реальностью, а глубокая религиозность переплеталась с суевериями. На встрече обсудишь, как складывалась повседневная жизнь, искусство, обычаи и представления людей той эпохи. Ты удивишься, как сильно средневековье повлияло на Новое время и современность. Дружеское напоминание: тебе не обязательно читать текст перед встречей. Его подробно проанализируют на занятии. Это не заменит полноценного чтения, но поможет ближе познакомиться с текстом и автором, чтобы более уверенно изучать его самостоятельно.

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