Если отречься от всех предубеждений о Средневековье и рассмотреть его подробнее, можно обнаружить, что это был вовсе не упадок, а эпоха ярких культурных перемен. В это время романтические рыцарские идеалы сталкивались с повседневной реальностью, а глубокая религиозность переплеталась с суевериями. На встрече обсудишь, как складывалась повседневная жизнь, искусство, обычаи и представления людей той эпохи. Ты удивишься, как сильно средневековье повлияло на Новое время и современность. Дружеское напоминание: тебе не обязательно читать текст перед встречей. Его подробно проанализируют на занятии. Это не заменит полноценного чтения, но поможет ближе познакомиться с текстом и автором, чтобы более уверенно изучать его самостоятельно.