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КНижний клуб – роман Кормака Маккарти «Дорога»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Куда идём же мы с отцом? Большой-большой секрет». Следующая встреча КНижнего клуба посвящена роману Кормака Маккарти «Дорога». Обсудишь вечную проблему отцов и детей — она раскроется иначе в постапокалиптическом мире. А ещё поговоришь о том, как трансформируются человеческие качества в режиме выживания. К обсуждению: — Чтение «Дороги» Маккарти — Просмотр экранизации 2006 года

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