«Куда идём же мы с отцом? Большой-большой секрет». Следующая встреча КНижнего клуба посвящена роману Кормака Маккарти «Дорога». Обсудишь вечную проблему отцов и детей — она раскроется иначе в постапокалиптическом мире. А ещё поговоришь о том, как трансформируются человеческие качества в режиме выживания. К обсуждению: — Чтение «Дороги» Маккарти — Просмотр экранизации 2006 года