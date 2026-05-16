КНижний клуб – роман Кормака Маккарти «Дорога»
парк Швейцария
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
«Куда идём же мы с отцом? Большой-большой секрет». Следующая встреча КНижнего клуба посвящена роману Кормака Маккарти «Дорога». Обсудишь вечную проблему отцов и детей — она раскроется иначе в постапокалиптическом мире. А ещё поговоришь о том, как трансформируются человеческие качества в режиме выживания. К обсуждению: — Чтение «Дороги» Маккарти — Просмотр экранизации 2006 года
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