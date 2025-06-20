«Книга + дизайн». Дмитрий Харшак
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Дмитрий Харшак — дизайнер-график, учредитель и главный редактор журнала «Проектор», руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, координатор региональных кампусов и международной программы Школы дизайна. На встрече издатель и главный редактор журнала «Проектор» расскажет о том, как создавался и чем живет этот уникальный журнал о графическом дизайне, архитектуре и визуальном искусстве. Бесплатно, по регистрации на сайте музея.
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