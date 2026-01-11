Китайский чай с добавками
Пуэрная, Алексеевская улица, 8А/1
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Дегустация китайского чая. Попробуешь сочетания: — Габа Алишань + бутоны красной розы — Да хун пао 4 нун сян + цветы лаванды — Шу пуэр 2018 г. «TAETEA V93» + османтус душистый — Те гуань инь Нунсян из Сянхуа + цветы жасмина Ведущий дегустации: Олег Звонов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи