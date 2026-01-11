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Китайский чай с добавками

Пуэрная, Алексеевская улица, 8А/1

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Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Дегустация китайского чая. Попробуешь сочетания: — Габа Алишань + бутоны красной розы — Да хун пао 4 нун сян + цветы лаванды — Шу пуэр 2018 г. «TAETEA V93» + османтус душистый — Те гуань инь Нунсян из Сянхуа + цветы жасмина Ведущий дегустации: Олег Звонов.

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