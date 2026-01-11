Один сорт. Шесть виноделен. Шесть разных характеров. Попробуешь шесть российских вин разных виноделен и годов урожая — с 2019 по 2023, чтобы узнать, насколько по-разному может раскрываться один и тот же сорт. В дегустации: — «Усадьба Белогорье» Каберне Совиньон 2023 — красное сухое — «Винодельня Аранчи» Каберне Совиньон 2021 — красное сухое — «Усадьба Дивноморское» Каберне Совиньон 2020 — красное сухое — «Бельбек» Каберне Совиньон Резерв 2019 — красное сухое — «Галицкий и Галицкий» Каберне Совиньон 2020 — красное сухое — «Домен Липко» PENPALO Каберне Совиньон 2020 — красное сухое Будешь искать знакомые ноты чёрной смородины, вишни, специй и дуба, сравнивать насыщенность, танины и послевкусие. Поговоришь о терруарах, выдержке и о том, почему Каберне Совиньон у каждого винодела получается особенным. А главное — попробуешь определить, какое из шести вин станет твоим фаворитом. Шесть бокалов, интересные винные открытия, живые обсуждения и уютная атмосфера, где за разговорами о вине время пролетает незаметно. Записаться можно по номеру телефона.