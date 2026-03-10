Вечеринка для тех, кто не хочет просто постоять около бара под очередной одинаковый сет. Команда Одни впервые едет в Нижний Новгород и собирает кислоту в клубе. За музыку отвечают Martynov, Boorger и Vscafandre. В течение ночи прозвучат GSPD, «Дети rave», ДЛБ и другая музыка, после которой вести себя разумно становится немного сложнее. Кроме танцпола будут карта ночи с заданиями и призами, подарки от локальных проектов, розыгрыши, ведущий и старая техника, которую в эту ночь наконец разрешат сломать.