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  1. Нижний Новгород
  2. События

Кислота

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для тех, кто не хочет просто постоять около бара под очередной одинаковый сет. Команда Одни впервые едет в Нижний Новгород и собирает кислоту в клубе. За музыку отвечают Martynov, Boorger и Vscafandre. В течение ночи прозвучат GSPD, «Дети rave», ДЛБ и другая музыка, после которой вести себя разумно становится немного сложнее. Кроме танцпола будут карта ночи с заданиями и призами, подарки от локальных проектов, розыгрыши, ведущий и старая техника, которую в эту ночь наконец разрешат сломать.

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