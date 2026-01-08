Киновечер по Гарри Поттеру
улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Ну какие новогодние каникулы без знаменитого очкастого мальчика со шрамом? Будешь смотреть: Гарри Поттер и Тайная комната (2002) Гарри Поттер и узник Азкабана (2004) Вход — фри донат. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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