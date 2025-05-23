Киновечер: Drive
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Посмотришь фильм «Драйв» (2011 г.) — криминальный неонуар датского режиссёра Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в главной роли. Двери в 19:00, начало в 20:00 Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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