Посмотришь фильм «Драйв» (2011 г.) — криминальный неонуар датского режиссёра Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в главной роли. Двери в 19:00, начало в 20:00 Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.