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Киновечер Бивиса и Баттхеда
улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Если, услышав знакомые имена, ты начинаешь дебильно ржать, подражая главным героям этого культового мульта — тебе сюда. Будешь смотреть новый сезон 11 сезон, 2025 года. Вход — фри донат. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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