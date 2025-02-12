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Киноразбор «Вспомнить всё»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Будешь разбирать-обсуждать фильм режиссёра-провокатора Пола Верховена - гротескный и футуристический боевик, насыщенный зрелищными экшн-сценами, сарказмом и кровавым насилием, за которыми скрываются жёсткая политическая сатира и даже размышления о реальности мира. Итак, Земля, 2084 год. Простого работягу Дага Куэйда преследует один и тот же сон, в котором он в образе высококлассного наемника совершает героические подвиги на Марсе. Он решает обратиться в компанию Rekall, специализирующуюся на имплантации ложных воспоминаний о путешествиях на другие планеты - фантазий, неотличимых от реальности. Но во время процедуры что-то идёт не так, и теперь Даг не может понять, кем он является на самом деле. В придачу его начинают преследовать правительственные агенты и даже собственная жена. Чтобы выжить, Дагу необходимо вспомнить всё… Фильм Верховена не так прост, как может показаться на первый взгляд, поэтому, разбирая его, будешь говорить о самых разных вещах: - Не устарел ли фильм, снимавшийся практически без компьютерных эффектов, завязанный на сложном гриме и комбинированных съемках? - Поскольку на экране полегло около сотни человек, впору задуматься - это откровенно шокирующее насилие или утрированная киножестокость? - Есть ли секс на Марсе, то есть во «Вспомнить всё», хотя собственно сексуальных сцен в фильме нет? - Почему Пол Верховен – чуть ли не единственный европейский автор, который оказался фабрике грез не по зубам? - Было ли всё происходящее в фильме происходящим в реальности? Или жизнь есть сон? Регистрация обязательна.

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