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Киноразбор: «Шоу Трумана»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Будешь обсуждать-разбирать блистательный фильм Питера Уира. - По какой причине маститые американские кинокритики Джин Сискел и Роджер Эберт  в прямом эфире извинялись перед Джимом Керри? - Почему культовый ныне фильм не получил ни одного «Оскара», но зато дал название психическому расстройству? - Какова символика имён и названий в картине? - «Эстетика сотворённого мира»: о чём речь? - Какие могут быть претензии к экранным создателям «Шоу Трумана»? - Почему к фильму как лейбл приклеился тезис «Фильм предсказал будущее»? - Что такое «настоящее», «подлинное», «реальное», и почему кино так заинтересовалось этими понятиями на рубеже тысячелетий? Регистрация обязательна.

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