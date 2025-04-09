Будешь обсуждать-разбирать блистательный фильм Питера Уира. - По какой причине маститые американские кинокритики Джин Сискел и Роджер Эберт в прямом эфире извинялись перед Джимом Керри? - Почему культовый ныне фильм не получил ни одного «Оскара», но зато дал название психическому расстройству? - Какова символика имён и названий в картине? - «Эстетика сотворённого мира»: о чём речь? - Какие могут быть претензии к экранным создателям «Шоу Трумана»? - Почему к фильму как лейбл приклеился тезис «Фильм предсказал будущее»? - Что такое «настоящее», «подлинное», «реальное», и почему кино так заинтересовалось этими понятиями на рубеже тысячелетий? Регистрация обязательна.