Поговоришь о том… …как сценарий Эндрю Кевина Уокера возродил интерес Дэвида Финчера к кинематографу и почему он не отказался от проекта, хотя вроде бы всё к этому шло. …почему сценарий написан о Нью-Йорке, а снимался фильм в Лос-Анджелесе. …что титры могут быть настоящим экранным искусством. …почему «Семь» - вовсе не жанровая картина, а скорее преодоление жанра, игра в жанр, жанровая обманка, издевательство над жанром или сам себе жанр. …почему фильм до такой степени тёмный, что у одного из критиков возник вопрос: «Это искусство или Финчер просто не заплатил за свет?» …что кроме христианского понятия семи смертных грехов фильм наполнен массой других литературных, кинематографических и культурологических отсылок. …чем является финал фильма - «предательством зрителя» или сценой, благодаря которой зрители и через пятьдесят лет будут помнить ленту как «фильм с головой в коробке». Регистрация обязательна.