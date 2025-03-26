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Киноразбор: «Мертвец» Джима Джармуша

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Жанр критики определяют: и как роуд-муви, и фильм-притча, и метафизический вестерн. О сюжете: После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде на работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи»… Регистрация обязательна.

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