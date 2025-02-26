Киноразбор «Криминальное чтиво»
Варварская улица, 32
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
На этой встрече по истории кино предлагается обновить в памяти оскароносную картину Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». На фоне разных историй двое бандитов философствуют в перерыве между разборками и «решением проблем» с должниками своего криминального босса. Эту криминальную драму с элементами комедии называют лучшим фильмом режиссера. Регистрация обязательна.
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