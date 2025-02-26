На этой встрече по истории кино предлагается обновить в памяти оскароносную картину Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». На фоне разных историй двое бандитов философствуют в перерыве между разборками и «решением проблем» с должниками своего криминального босса. Эту криминальную драму с элементами комедии называют лучшим фильмом режиссера. Регистрация обязательна.