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Киноразбор «Криминальное чтиво»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

На этой встрече по истории кино предлагается обновить в памяти оскароносную картину Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». На фоне разных историй двое бандитов философствуют в перерыве между разборками и «решением проблем» с должниками своего криминального босса. Эту криминальную драму с элементами комедии называют лучшим фильмом режиссера. Регистрация обязательна.

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