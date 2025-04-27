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Киноразбор: «Горец»

Кинофактура
Варварская улица, 32

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Хи ви а, бон ту би кингз! Ви зе принцесс оф зэ унивёрс!» — если ты пропел эти строчки, значит помнишь ту самую заставку из «Горца», где звучала песня группы Queen. А ведь всего этого могло и не быть. Квины были не первыми кандидатами на роль авторов саундтрека. Кинематографисты обращались к Дэвиду Боуи, группе Marillion, к Стингу и неизменно получали отказ. Queen же предложили записать 1 песню. Но когда они увидели отснятый материал, количество песен возросло до 8. Чем же так вдохновил фильм музыкантов? Это ты узнаешь на кинопоказе легендарного «Горца» в Кинофактуре. После кинопоказа состоится обсуждение.

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