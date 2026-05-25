Кинопоказ фильма «Только ты и я» с открытым обсуждением картины. «Только ты и я» (2023) — драма Валери Донзелли о любви, которая становится ловушкой. После просмотра обсудишь: — «красные» флаги в отношениях — почему они могут выглядеть как «зеленые» — как распознать тревожные сигналы вовремя На встрече будут: Анастасия Ермолаева, руководитель НЖКЦ, врач-психотерапевт Марина Бурмистрова, старший психолог НЖКЦ Надежда Шакирская, кризисный психолог, чарити-бегун в поддержку НЖКЦ Показ организуется при поддержке команды «Бьюти-бег», платформы «800 добрых дел» и «Нижегородского женского кризисного центра» в рамках проекта о кино, жизни и отношениях «Как в кино». Участие за любое пожертвованиепо QR-коду на входе. *Сбор будет проходить в рамках акции «Любовь зла... Но выход есть!» на платформе «800 добрых дел» в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия.