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Кинопоказ: «Только ты и я»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ фильма «Только ты и я» с открытым обсуждением картины. «Только ты и я» (2023) — драма Валери Донзелли о любви, которая становится ловушкой. После просмотра обсудишь: — «красные» флаги в отношениях — почему они могут выглядеть как «зеленые» — как распознать тревожные сигналы вовремя На встрече будут: Анастасия Ермолаева, руководитель НЖКЦ, врач-психотерапевт Марина Бурмистрова, старший психолог НЖКЦ Надежда Шакирская, кризисный психолог, чарити-бегун в поддержку НЖКЦ Показ организуется при поддержке команды «Бьюти-бег», платформы «800 добрых дел» и «Нижегородского женского кризисного центра» в рамках проекта о кино, жизни и отношениях «Как в кино». Участие за любое пожертвованиепо QR-коду на входе. *Сбор будет проходить в рамках акции «Любовь зла... Но выход есть!» на платформе «800 добрых дел» в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия.

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