Просмотр фильма 2012 года по роману Джека Керуака. О фильме: После смерти отца начинающий нью-йоркский писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Мэрилу. Они мгновенно становятся неразлучными друзьями. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Мэрилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру, людям и самим себе. Уолтер Саллес поставил картину, которая прекрасно передаёт стиль и атмосферу книги Керуака. Несмотря на то, что создатели фильма пошли на значительные сокращения это, несомненно, пошло только на пользу перегруженному деталями и персонажами роману. «Спонтанная проза», так назовут стиль, в котором Джек Керуак написал «На дороге». Он склеивал бумагу для печати в огромный рулон, тем самым позволив себе полностью уйти в работу. Его роман был частично автобиографичен, это объясняет маниакальное желание автора отмечать каждую мелочь и подолгу останавливаться на обыденных вещах. Из-за того, что «На дороге» несколько лет не хотели публиковать, роман не единожды редактировался и дополнялся. По легенде издатель был в ужасе, когда ему передали первоначальный текст. Рукопись представляла собой монолог человека, написанный на «бесконечном» рулоне бумаги без единого знака препинания. Начало сеанса в 13:00, вход свободный, после просмотра будет обсуждение фильма.