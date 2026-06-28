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Кинопоказ: «Мальчик с велосипедом»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма + открытая психологическая консультация на темы, которые затрагивает картина. «Мальчик с велосипедом» (2011) — драма братьев Дарденн о том, как опыт отвержения влияет на способность доверять, принимать заботу и строить близкие отношения. После просмотра обсудишь: — почему человек продолжает искать любовь там, где её уже нет — почему люди, пережившие нехватку любви и принятия, могут особенно остро нуждаться в близости — как травма привязанности влияет на способность доверять другим — почему человек иногда снова выбирает отношения, в которых их ранят — что помогает восстановить доверие к себе и миру после болезненного опыта Вместе с тобой обсудят тему — Анастасия Ермолаева, руководитель НЖКЦ, врач-психотерапевт — Марина Бурмистрова, старший психолог НЖКЦ Модератор встречи Надежда Шакирская, кризисный психолог. Показ организуется при поддержке платформы «800 добрых дел» и «Нижегородского женского кризисного центра» в рамках проекта о кино, жизни и отношениях «Как в кино». Вход по регистрации, участие за любое пожертвование по QR-коду на входе.

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