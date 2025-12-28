«Кофе и сигареты» — культовая антология Джима Джармуша, квинтэссенция его уникального стиля и одна из вершин независимого кино. Это фильм-размышление о человеческом общении, где сюжет каждой из 11 черно-белых новелл разворачивается за столиком с чашкой кофе и сигаретой. В блестящем актёрском ансамбле, играющем по большей части разные версии самих себя, задействованы Том Уэйтс и Игги Поп, Кейт Бланшетт (в двойной роли), Билл Мюррей, Стив Куган, Альфред Молина, участники Wu-Tang Clan и другие. Смотреть его стоит, чтобы погрузиться в магию момента и оценить виртуозное искусство диалога — здесь царит не сюжет, а атмосфера, тонкий юмор и глубокая философия, скрытая в простых разговорах. Начало сеанса в 13-00, вход свободный, после просмотра будет обсуждение фильма.