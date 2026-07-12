Фильм Вима Вендерса 2023 года «Идеальные дни». О фильме: Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. После пандемии японский бизнесмен Кодзи Янаи пригласил Вима Вендерса в Японию для создания серии рекламных роликов о редизайне общественных туалетов в районе Сибуя в Токио, который осуществили дизайнеры из разных стран. Режиссёр был так впечатлён увиденным, что предложил Янаи вместо роликов снять художественный фильм. Съёмки заняли всего 17 дней. Сценарий фильма был написан за три недели. Это первый японский фильм, выдвинутый Японией на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший международный фильм», который поставил не японец. По словам Вима Вендерса, имя главного героя Хираяма — это отсылка к последней картине Ясудзиро Одзу «Вкус сайры», главного героя которой тоже зовут Хираяма. Начало сеанса в 13-00, вход свободный, после просмотра будет обсуждение фильма.