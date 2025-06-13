Hookan And Movies - формат кинотеатра, который предлагает приватную обстановку и комфорт для зрителя. — Небольшой зал, рассчитанный на 30 человек — Мягкие кресла-мешки — Возможность заказать кальяны, закуски и напитки О фильме: Бруклин. Стриптизерша Анора, предпочитающая имя Эни, знакомится с сыном русского олигарха Ваней, который проводит всё время в вечеринках и развлечениях. Вскоре парень выкупает время Эни на неделю, предлагает слетать в Вегас, а там молодые люди спонтанно женятся. Узнав об этом из газет, родители Вани приходят в ярость и срочно вылетают из России в США, а разобраться в ситуации велят нью-йоркскому армянину Торосу, который должен был присматривать за их сыном.