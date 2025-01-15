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Киноклуб: «Брат»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Киноклуб с Павлом Тимошиновым. Сюжет: Демобилизовавшись, Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат работает наемным убийцей. Почему Балабанов в середине 90-х начал работу над «Братом», хотя до этого собирался снимать картину «Про уродов и людей»? Как был встречен фильм: фестивалями, критиками, зрителями? В чем смысл финала «Брата»? Какие художественные приёмы и как работают в картине? И, несомненно, ключ к фильму – понять его главного героя – Данилу Багрова. Откуда он такой взялся? Простой он человек или сложный? Победитель или проигравший? Вход свободный. Нужна регистрация

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